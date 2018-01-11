إصابات واعتقالات في الضفّة والاحتلال يخنق نابلس

شنّت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 11 فلسطينياً.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، مدنية أريحا، واندلعت مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص واعتقال اثنين آخرين.

إلى ذلك، أعلن الاحتلال وفاة مستوطن متأثراً بجروح أصيب بها، إثر تعرضه لإطلاق نار بينما كان ماراً بسيارته قرب مستوطنة في شمال الضفة الغربية. وأغلق الاحتلال جميع مداخل مدينة نابلس الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد مقتل المستوطن، وفرض حصاراً على المدينة.

في الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وفيما يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً جديداً مطلع فبراير المقبل لمناقشة الخطوات التي سيتخذونها بشأن القدس عقب القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يستضيف الاتحاد الأوروبي محادثات أواخر يناير الجاري لمناقشة الملف نفسه. ومن المقرّر اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين في بروكسل في 31 يناير، في إطار جهود إحياء محادثات السلام مع إسرائيل.

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