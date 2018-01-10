تحالف الشرعية: جماعة الحوثي تهدد الملاحة البحرية والجوية في اليمن

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الأربعاء، إن المنافذ الإغاثية لليمن ما تزال مفتوحة أمام استقبال المساعدات الإنسانية.

وأضاف المالكي، في حديث صحافي، أن سفن الوقود وشحن الإغاثة ما زالت تدخل إلى ميناء الحديدة، وأكد أن معاناة الشعب اليمني سببتها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأشار المتحدث إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة بالسكان، كما أنها تقوم بتدريب عناصر على استهداف السفن وتهديد حركة الملاحة.

ونبه إلى أن ميناء الحديدة، غربي اليمن، بات منطلقا للأعمال الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة .

كما تهدد ميليشيات الحوثي الملاحة الجوية فوق صنعاء.

وذكر المالكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف، مشيراً أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الانقلابيين.