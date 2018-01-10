تشكيل لجنة أمنية عليا بين السعودية والبحرين

أعلنت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أمس عن تشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة بين الجانبين بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة في الساحة الإقليمية والدولية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال استقبال وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، في المنامة.

وعقدت جلسة مباحثات، تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية المهمة ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة في الساحة الإقليمية والدولية، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة بين الجانبين، يرأسها من الجانب البحريني نائب وزير الداخلية ومن الجانب السعودي وكيل وزارة الداخلية وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات التي يتم الاتفاق عليها.

وأجرت فرقة من قوات الأمن البحرينية استعراضاً ميدانياً للمهارات العملية، أظهر كفاءة وانضباط العناصر المشاركة وما تتحلى به من جاهزية عالية ودقة في الأداء المتميز، وبعد انتهاء العرض.

وقال وزير الداخلية البحريني إن العلاقات الوطيدة والمتميزة بين وزارتي الداخلية في كل من البلدين شهدت تطوراً ملموساً في مختلف مجالات التعاون الأمني، مثمناً المواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية المؤيدة والداعمة في إطار تحقيق الأمن والنظام في مملكة البحرين. وأضاف أن رجال الأمن في البلدين قد مروا بتجارب أمنية ميدانية كبيرة وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، وقدموا تضحيات جساماً وهي محل تقدير واعتزاز الجميع وسوف تبقى خالدة في تاريخ الوطن.

في الأثناء، أشاد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية. وقال في تغريدة على تويتر: «يشهد التاريخ بأن المملكة العربية السعودية، بسياستها الثابتة، ومبادئها الراسخة ومواقفها الأصيلة القائمة على إحقاق الحق والدفاع عن الشقيق والصديق، هي عمود الأمة ومظلة الاستقرار في أصعب الأوقات والظروف».