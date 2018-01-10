«الشرعية» تسيطر على مواقع استراتيجية في البيضاء

سيطر الجيش الوطني على مواقع استراتيجية مهمة في محافظة البيضاء كما واصل تطهير بقية مواقع ميليشيات إيران في أطراف محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني واصل ولليوم الثالث على التوالي مواجهة ميليشيات إيران في مديرية ناطع وتمكن من تحرير موقع صبغ، المطل على موقع جبل مركوزة، والذي يطل على موقع فضحة الإستراتيجي، أحد أهم مواقع الميليشيا بمديرية الملاجم. كما حررت قوات الجيش الوطني موقعي العشيرة، والمنقطع، في منطقة جملية آل عريف.

وخلفت المعارك وفق ما أوردت المصادر سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا الحوثية، إضافة إلى أسر قوات الجيش الوطني ثمانية من عناصر الميليشيا.

استعدادات

وقال قائد محور بيحان، اللواء مفرح بحيبح، إن هناك تجهيزات واستعدادات تتم لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء.

أما في محافظة الجوف فحررت قوات الجيش الوطني،مواقع جديدة بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف منها منطقة سلبة، وقرى شامان، وجبل شوكان، وجبلة عمر بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. كما حررت قوات الجيش الوطني معسكر الحجلا، في وقت تواصل فيه التقدم باتجاه سوق الثلوث، وتحريره من الميليشيا الحوثية. وأدت المعارك إلى تكبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشادت الحكومة الشرعية ببسالة وصمود أبطال الجيش والمقاومة الوطنية في الجوف وبقية الجبهات الذين يتقدمون بكل ثبات وإلى جانبهم قياداتهم العسكرية تشاركهم تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في مناطق مختلفة بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

وذكرت مصادر عسكرية بالمنطقة السادسة لـ«البيان» أن الجيش تمكن من السيطرة على سلسلة جبال الحصينات وجبل المخروق والوعير جنوب المديرية.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه سوق الثلوث ووادي سرحان الواقع بالقرب من جبهة العقبة.

غارات جوية

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في مديريتي ميدي، وحرض الحدوديتين بمحافظة حجة وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات ورفد أبناء وصابين وعتمة مواقع قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف بالمقاتلين، تزامناً مع اشتداد المعارك وتقدم قوات الشرعية في المنطقة وفي محور البقع بصعدة.

وقالت مصادر عسكرية، في تصريحات صحفية، إن أبناء منطقتي وصابين وعتمة بمحافظة ذمار رفدوا مواقع اللواء الثالث عروبة المرابطين في خطوط التماس بمحافظة الجوف بالمقاتلين.