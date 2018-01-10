«درع الفرات» يهدد حلفاء أميركا

أعلنت تركيا توسيع نطاق عملية "درع الفرات" إلى منطقتين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية التي تعد أقرب حلفاء واشنطن في سوريا، كما اتهمت اتهت قوات النظام بمحاولة تقويض التسوية السياسية عبر استهداف مقاتلي المعارضة في إدلب، فيما شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفاً صاروخياً على منطقة القطيفة في ريف دمشق، ما أوقع أضراراً مادية قرب أحد المواقع العسكرية.

و أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ الجيش التركي سيواصل عملية درع الفرات بمنطقتي عفرين ومنبج في سوريا. وأضاف أردوغان في كلمة بالبرلمان أمس لأعضاء حزب العدالة والتنمية: «سنستكمل هذه العملية بمواصلة الخطوة التي بدأناها بعملية درع الفرات في عفرين ومنبج لتأمين كافة الحدود، لقد حان الوقت لتدمير مشروع المنظمة الانفصالية لإقامة ممر إرهابي في سوريا».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، إن جيش النظام يشن ضربات على المعارضة في إدلب، ما يقوّض جهود التوصل لتسوية سياسية. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن تشاووش أوغلو قوله للصحافيين: «قوات النظام تضرب المعارضة المعتدلة، بحجة أنها تقاتل جبهة النصرة، هذا التصرف يقوض عملية الحل السياسي». وأضاف: «يجب ألا تقوم بذلك الأطراف التي ستجتمع في سوتشي الروسية».

هجوم "حميميم"

في غضون ذلك، ألمحت وزارة الدفاع الروسية، إلى تورط الولايات المتحدة في هجوم شنته طائرات بدون طيار مؤخرا على قاعدتي حميميم وطرطوس على ساحل البحر المتوسط في سوريا.

واضاف بيان وزارة الدفاع الروسية :" في الوقت الذي كانت فيه الطائرات بدون طيار التابعة للارهابيين تغير على أهداف عسكرية روسية في سورية، كانت هناك طائرة تجسس من طراز بوسيدون تابعة لسلاح الجوي الأميركي تحلق فوق البحر المتوسط لأكثر من أربع ساعات على ارتفاع سبعة آلاف متر وتقوم بدوريات بين طرطوس وحميميم" . وأوضح البيان أن القوات الروسية تمكنت من اعتراض الاشارات اللاسلكية لبعض الطائرات المسيرة ونجحت فى السيطرة عليها خلال الحادث . وكان الجيش الروسي قد أعلن أن نحو 13 طائرة بدون طيار هاجمت قاعدتي حميميم البرية وطرطوس البحرية الروسيتين في غرب سورية ليلة الجمعة الماضية.

من جهة أخرى، أفادت قيادة جيش النظام السوري بأن القوات الإسرائيلية استهدفت منطقة القطيفة ثلاث مرات من دون أن تحدد هدفها المباشر. وذكرت أن وسائط الدفاع الجوي السوري أصابت إحدى الطائرات التي أطلقت صواريخ عدة من فوق الأراضي اللبنانية، كما أسقطت صاروخي أرض - أرض تم إطلاقهما من منطقة الجولان المحتلة.وعاودت الطائرات الإسرائيلية إطلاق أربعة صواريخ من منطقة طبريا داخل الأراضي المحتلة، تصدت لها وسائط الدفاع الجوي ودمرت صاروخاً.

تصوّر

قدّم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، كريستوف مارتان، إلى الرئيس ميشال عون، تصور اللجنة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والمعايير التي وضعتها اللجنة لتأمين عودة آمنة وكريمة لهم.

وأوضح مارتان أن 80 في المئة من النازحين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا متى تحسنت الأوضاع الأمنية فيها.

أحكام

هدّدت أحكام بالسجن تصل إلى 10 أعوام عدة كويتيين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، بعدما قضت محكمة الجنايات في الكويت أول من أمس غيابياً، بحبس 19 كويتياً انضموا إلى التنظيم الإرهابي. وأسندت النيابة العامة إلى المطلوبين تهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، ترمي أهدافه إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.

3000

كشف تقرير أمني عراقي وجود نحو ثلاثة آلاف داعشي في صحراء نينوى، إضافة إلى المئات داخل مدينة الموصل ومناطق ديالى وصلاح الدين. وقالت مصادر إن التقرير الأمني تحدث عن مساعدات لوجستية تتلقاها عناصر التنظيم الإرهابي من جهات مجهولة تسهل تحركاتهم. ورفضت المصادر ذاتها الإفصاح عما إذا كان التقرير الأمني يتحدث عن خطة لدى «داعش» للسيطرة على مناطق بين ديالى وصلاح الدين.