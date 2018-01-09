احتجاجات في تونس بسبب الغلاء

شهدت مدن عدة في تونس احتجاجات بسبب الغلاء وزيادات في الأسعار فرضتها الحكومة. وخرجت تظاهرات في مدن القصرين وتالة بولاية القصرين، وساقية سيدي يوسف بولاية الكاف وجرجيس والعاصمة، احتجاجاً على قانون المالية والزيادات في الأسعار. واشتبك رجال الأمن مع المحتجين في القصرين وتالة.

ووجه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في تنفيذ وعودها بشأن التنمية، ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي في البلاد. وقال وزير في الحكومة، إن الزيادات في الأسعار استهدفت الأغنياء ولم تمس الفقراء.