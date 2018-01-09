مخاوف عربية من خطة أميركية ممنهجة لتصفية «الحل النهائي»

أعربت جامعة الدول العربية عن مخاوفها من وجود خطة ممنهجة لتصفية قضايا الحل النهائي مع توجه الولايات المتحدة إلى تخفيض مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في غزة والضفة والقدس المحتلة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قلقه إزاء التقارير الإعلامية التي تُشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تخفيض مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكد أن تقليص ميزانية الوكالة الدولية سوف تكون له تداعيات خطيرة على العمليات التي تباشرها والخدمات التي تُقدمها لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، الأمر الذي سينعكس بصورة خطيرة على أحوالهم المعيشية والتعليمية والصحية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمين العام، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن أبو الغيط يعتبر أن موقف الولايات المتحدة من «أونروا» هو مجرد حلقة في سلسلة من الإجراءات والمواقف بالغة السلبية اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة، بداية من قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل السفارة إلى هناك، ومروراً بالتضييق على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وانتهاءً بقرار قطع المساعدات الأميركية المُقدمة للسلطة الفلسطينية.

وأشــار الى أن الأمين العام أعرب عن خشيته من وجود خطة ممنهجة لتصفية قضايا الحل النهائي، خاصة القدس واللاجئين، مؤكداً أن التــحريض الإسرائيلي من أجل نسف العملية السياسية وتمييع قضايا الحل النهائي واضحٌ ولا يمكن أن تخطئه عين، وأن من المؤسف أن تتماهى الإدارة الأميركية مع الطرح الإسرائيلي إلى هذا الحد الذي يضر بمصداقية الولايات المتحدة في المنطقة العربية بصورةٍ غير مسبوقة.

القدس أولوية

في الأثناء، قال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ان "القدس تجمع الامة ويجب ان تكون اولوية للجميع"، مؤكدا خلال لقائه في قصر الحسينية في عمان رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، ان "أي مواقف او قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية او من حقوق المسلمين والمسيحيين" في هذه المدينة، حسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

اعتقالات

ميدانيا، اعتـــقلت قـــوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية مقدسيين عقب اقتحام منازلهم في أحياء مختلفة بالقدس المحتلة. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة القـــدس تركزت في بلدتي الطور وســلوان وحي واد الجـــوز، وطالت سبعة فتية وشبان، فيما اعتقلت 17 مواطنا فلسطينيا من عدة مناطـــق في الضفة الغربية.