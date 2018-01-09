تعليق الدراسة غرب دارفور إثر مقتل طالب في تظاهرات الخبز

علقت السلطات السودانية الدراسة في ولاية غرب دارفور بعد تظاهرات أول أمس الاحتجاجية على أسعار الخبز، والتي أسفرت عن مقتل طالب وإصابة آخرين جراء قمع الشرطة للاحتجاجات، حسب مصادر ميدانية في السودان.

وأوضحت المصادر أن الطالب القتيل في المرحلة الثانوية، وقد أصيب معه 3 آخرون في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وأشارت إلى أن تعليق الدراسة سيستمر لمدة أسبوع ابتداء من أمس.

ونظم مئات السودانيين، بينهم طلاب، في مدينة نيالا جنوبي دارفــور والدمازين بولاية النيل الأزرق تظـــــاهرات ضد ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الخبز، وقد عملت قوات الشرطة على تفريق المتظاهرين.