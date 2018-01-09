مقتل 8 إرهابيين بمداهمة شمال سيناء

قتلت قوات الأمن في مصر 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية، أمس، خلال مداهمة خلية إرهابية لتنظيم «داعش سيناء» داخل أحد مساكن المنطقة الساحلية بحي الريسة غربي مدينة العريش بشمال سيناء.

ووفقاً لمصادر أمنية في مصر فإن المسلحين بادروا بإطلاق النار باتجاه القوات خلال المداهمة، فبادلتهم القوات إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين، وتم ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة بحوزتهم، وتم التحفظ علي جثثهم للتعرف على هوياتهم.

وتخوض القوات المصرية حملة أمنية واسعة ضد الإرهابيين، الذين يتحصنون في مناطق بشمال سيناء، واستهدفوا قوات الجيش والشرطة بعمليات إرهابية.

إلى ذلك، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد.

وقال في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، إن الدولة لن تسمح بوجود مشكلة مياه، وتبذل كل جهودها لتعظيم الاستفادة من حصة مصر من مياه نهر النيل، كما تقيم مشروعات لمعالجة وتحلية المياه.

وأعلن الرئيس المصري أن بلاده تقوم حالياً بتنفيذ أكبر مشروع في تاريخها لمعالجة وتحلية المياه بتكلفة تتجاوز 70 مليار جنيه، مؤكداً أن المياه المعالجة تتم بمعالجة ثلاثية، لتكون صالحة للشرب وستكون جاهزة لحل أي مشكلة محتملة في المياه.

وأشار إلى أنه يجب توفير الأمن المائي للمواطن المصري على مختلف المستويات وليس في مجال الشرب فقط، بل في مجال الزراعة، وكل مجال تدخل في نطاقه المياه.