توقف أعمال البناء في ملاعب كأس العالم 2022

كشفت صور فضائية التقطتها الأقمار الاصطناعية عن تعثر أعمال بناء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر منذ يونيو الماضي. وبحسب موقع «العربية نت» نشر موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي الشهير، صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية وحللتها شركة «بيردز» التي تقع في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، تظهر أعمال البناء في الملاعب معلقة، ما يطرح التساؤلات حول قدرة قطر على تنظيم الحدث الأبرز في كرة القدم بعد 4 أعوام.

وكشف التقرير أن واردات قطر انخفضت بنسبة 40 في المئة في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما يشير إلى أن ملعب رأس أبوعبود، والذي قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إنه سينتهي في عام 2020، لم تبدأ أعمال البناء به حتى اللحظة.

وبحسب «بيزنس إنسايدر»، فإن ثلاثة ملاعب فقط من أصل ثمانية ملاعب مقرر احتضانها كأس العالم 2022 يتم العمل بها، بينما لا يمكن الحصول على أي إشارة إيجابية حول إمكانية تجهيز الملاعب قبل 2022.

وتعتمد قطر على استيراد نسبة كبيرة للغاية من مواد البناء الخاصة بالملاعب من السعودية والإمارات والبحرين، لكن بعد الأزمة الدبلوماسية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، بات حصولها على المواد الأساسية أمراً صعباً.