ماذا سيفعل ترامب إذا لم تتم دعوته إلى زفاف الأمير هاري؟

جاء في كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعرقل الاتفاق التجاري مع بريطانيا في حال لم يتلق دعوة لحضور زفاف الأمير هاري.

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن مولف الكتاب، مايكل وولف، قوله إن ترامب "سيحترم العلاقة الخاصة فقط إذا حظي بما يريد".

وأضاف وولف "رد فعل الرئيس الأميركي سيكون سيئا في حال لم تشمله قائمة المدعوين".

وتابع : "يريد ترامب أن يكون مركز الاهتمام طوال الوقت.. ما سيقوم به لن يكون بمثابة انتقام.. ولكن يمكن القول إنه تجسيد لمبد (تملقني وسأتزلف لك)".

وأوضحت الصحيفة أنه ليس من المتوقع أن تتم دعوة ترامب لحضور زفاف الأمير هارى وميغان ماركل،خوفا من أن يقوم بتصرف "غير ديبلوماسي" خلال لقائه بملكة بريطانيا.

وألغى ترامب في أكثر من مناسبة زيارته إلى بريطانيا، بالرغم من أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وجهت له الدعوة وقبلها.

وأجرى ترامب ا محادثات مع ماي، بشأن اتفاق للتجارة بين البلدين، في مرحلة ما بعد خروج بريطاينا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ويعتبر الاتفاق التجاري حاسما بالنسبة للاقتصاد البريطاني.

وكان قصر باكينغهام أعلن، في بيان، أن الأمير وخطيبته سيتزوجان يوم السبت 19 من شهر مايو المقبل.