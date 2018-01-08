ندوة «قطر عراب الفوضي» تبحث فى البحرين آفاق التصدى لمخططات الدوحة

ينظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" اليوم ندوة حول الممارسات القطرية المعادية ضد مملكة البحرين، بعنوان "قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط ".

تناقش الندوة نماذج من التورط القطري في شؤون البحرين وعدد من الدول العربية، بغرض إسقاط الأنظمة والمؤسسات الوطنية فيها.

يشارك في الندوة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين والإعلاميين من داخل وخارج البحرين.

تهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على تاريخ ومظاهر التدخلات القطرية في شؤون مملكة البحرين. واستعراض تجارب بعض الدول العربية مع التورط القطري في زعزعة الاستقرار والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة إسقاط الأنظمة الشرعية والمؤسسات الوطنية بها. فضلا عن استشراف وتحليل آفاق المستقبل بشأن السياسات التخريبية لقطر وكيفية التصدي لها.