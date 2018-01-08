قيادي حوثي يسلم نفسه للقوات الإماراتية

اشتباكات عنيفة بين القبائل والحوثيين في محيط صنعاء

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  • الرياض، عدن - البيان، وكالات ــ غرافيك: حازم عبيد
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أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم إجلاءطيارين من منطقة العمليات إلى داخل الأراضي السعودية بعد عمـــلية بحث وإنقاذ مشتركة إثر سقوط طائرتهما المقاتلة من جراء خلل فني.

واندلعتاشتباكات مسلحة عنيفة، بين رجال القبائل وميليشيات الحوثي الانقلابية في قرية توعر بخولان الطيال، جنوب شرقي صنعاء، تزامناً مع اشتباكات مماثلة تخوضها عدة قبائل يمنية ضد الحوثيين في عدة مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وأعلن التحالف العربي تدمير زورق حربي لميليشيات الحوثي، غربي ميناء الحديدة، في وقت قتل العشرات من مسلحي الحوثي بقصف جوي. وقال التحالف إن الزورق كان يجوب مياه البحر الأحمر ويشكل تهديداً للملاحة البحرية. وفي صعدة، شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في القصر الجمهوري ومبنى الأمن المركزي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

وأعلن القيادي الحوثي الشيخ حمير إبراهيم تسليم نفسه للقوات الإماراتية، كما أبدى استعداده للعمل مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

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