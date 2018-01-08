مصر تكذّب تقرير «نيويورك تايمز»

كذبت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ومزاعمها حول وجود تسريبات لتسجيلات في حوزة مراسلها الدولي.

وقالت : إن الخبر المنشور في الصحيفة تضمن ذكر أربع شخصيات اعتبرهم تقريرها من مقدمي «البرامج الحوارية المؤثرة» في مصر وهم: الصحفي مفيد فوزي، وهو في الحقيقة صحفي لا يقدم أي برامج تلفزيونية منذ سنوات، والثاني هو سعيد حساسين، وقد توقف عن تقديم برنامجه.

وأما الاسم الثالث فهو للفنانة الكبيرة يسرا، التي من المفترض أن يكون الصحفي «ديفيد كيركباتريك» - بحكم إقامته الطويلة في مصر سابقاً - يعلم أنها من أشهر نجمات التمثيل . اما الاسم الرابع فهو بدوره نفي اي اتصالات بينه وبين ضابط المخابرات المذكور في التقرير.