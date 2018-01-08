إسرائيل تحظر دخول 20 منظمة

نشرت إسرائيل، قائمة بأسماء 20 منظمة دولية، في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا، قالت إنه يمنع على أفرادها دخول إسرائيل. وبررت منع دخول أفراد هذه المنظمات بدعمهم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) أو العمل في إطارها.وجاء وضع هذه القائمة بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي أخيراً على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية منع الدخول إلى إسرائيل لنشطاء الحركات الداعية إلى مقاطعة إسرائيل.

من جهته، كرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوته لاغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) التابعة للامم المتحدة، بعد ايام من تهديد اميركي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.

وقال نتانياهو في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته «أتفق تماما مع انتقادات الرئيس (الاميركي دونالد) ترامب القوية للاونروا».

وبحسب نتانياهو فان الاونروا «منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم ايضا رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف الى تدمير دولة اسرائيل، ولذا يجب ان تزول الاونروا من الوجود».