الشرعية تطيح 4 قيادات حوثية

فقدت ميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس، 4 من أبرز قادتها على جبهات القتال المشتعلة في المعارك مع قوات الشرعية التي حققت انتصارات جديدة. وقال الجيش الوطني إن قائد ميليشيات إيران في الساحل الغربي، حمير إبراهيم عريك، سلّم نفسه في الحديدة، بعد تضييق الخناق عليه في حيس وبرفقته 50 مقاتلاً.

ولقي القيادي الحوثي خالد مطهر الديلمي مصرعه على أيدي قوات الجيش الوطني في البيضاء، كما أُسر قائد آخر في معارك البيضاء.

وفي الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف مركزاً قيادياً للميليشيات، فقتلت عدداً منهم، بينهم مندوب الإعلام الحربي، ويدعى سفير الشامي. وضبطت قوات الأمن في عدن، شاحنة محملة بأسمدة مصنوعة في إيران تستخدم في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في صنعاء.

لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا