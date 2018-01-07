تظاهرات في 12 عاصمة عالمية تطارد نظام الملالي

غليان الشعب الإيراني يتمدّد

المصدر:
  • طهران - وكالات
التاريخ:

السلطات الإيرانية تطلق الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في طهران | من المصدر

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تمدد غليان الشعب الإيراني ليشتبك متظاهرون في مدينة تبريز شمال إيران مع وحدة عسكرية في أول يوم من التحاقهم بالاحتجاجات العارمة، التي بدأت قبل عشرة أيام من مشهد، وتوسعت بشكل غير مسبوق.

وكان متظاهرون يصرخون بصوت عالٍ: «نهاية الثورة» ويعنون بها الثورة التي جاءت بحكم الخميني إلى السلطة عام 1979. كما اندلعت اشتباكات جديدة شرق طهران بين المتظاهرين والشرطة، بعد إطلاق نار كثيف من قبل السلطات الأمنية على المحتجين، ما أسفر عن إصابة العديد من المتظاهرين.

وطاردت تظاهرات في نحو 12 عاصمة أوروبية وغربية، نظام الملالي، وحمل المتظاهرون لافتات «لا لروحاني»، «الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام»، وطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي بمقاضاة المسؤولين عن دماء شهداء الانتفاضة.

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