السعودية تقبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

أكد النائب العام في المملكة العربية السعودية أن السلطات السعودية ألقت القبض على 11 أميراً تجمهروا أمس في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.

وبحسب بيان النائب العام الذي بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الأمراء المتجمهرين طالبوا كذلك بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وأكد النائب العام، في بيانه، أنه تم إبلاغ الأمراء المتجمهرين بخطأ تصرفهم، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم، عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وأكد النائب العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات فسيتم محاسبته كائناً من كان.