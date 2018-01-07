احتكاك بين طائرتين كويتية وصينية في نيويورك بلا إصابات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن إحدى طائراتها المخصصة لرحلة رقم 118 (نيويورك - كويت) تعرضت لحادث احتكاك من طائرة تابعة لشركة طيران صينية مؤكدة سلامة ركاب الطائرة وطاقمها من أي إصابات.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن طائرتها من نوع (بوينغ-777) تعرضت للحادث أثناء وقوفها في المكان المخصص لها في مطار نيويورك ما تسبب بعدم إمكانية تشغيلها للرحلة المذكورة وأنه تم التعامل مع الحادث بحسب لوائح وإجراءات سلامة الطيران التشغيلية الدولية. وأضافت أنه تم نقل جميع الركاب إلى الفنادق وجار العمل على توفير خطوط طيران أخرى لنقلهم إلى وجهاتهم المحددة، وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه بالتنسيق مع الجهات المعنية في مطار نيويورك.