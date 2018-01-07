وثيقة سرية تكشف فرض الحوثي التجنيد الإجباري على الطلاب

كشفت وثيقة خطيرة رسالة موجهة من القيادي الحوثي محمد علي الحوثي إلى الصماد وأبو علي الحاكم اعترف فيها بنهايات مسلحيهم في جبهات القتال وخاصة جبهة الساحل الغربي.

ودعا الحوثي الصماد إلى التجنيد الإجباري لطلاب المدارس والجامعات، بحجة الدفاع عن الوطن ومقدساته.

ووفقاً للوثيقة فإن القيادي الحوثي ورئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، وجه رئيس ما يعرف ب«اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، بفتح ملف التجنيد الإجباري لطلاب المدارس والجامعات لاستقطاب مقاتلين للجبهات وذلك عبر إنزال مشرفين ولجان تتولى التجنيد. وبحسب الوثيقة فإنه سيتم صرف راتب شهري للملتحقين بالخدمة وإلحاقهم بالكشوفات العسكرية، والرقم العسكري.

وتواجه جبهات الحوثيين نزيفاً حاداً في المقاتلين بعد 3 سنوات من الحرب مع قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي. الجدير بالذكر أن انهيارات الحوثيين الكبيرة جاءت بعد غدرهم بحزب المؤتمر ورئيسه السابق علي عبدالله صالح واغتياله.

التجنيد أو الخطف

وكانت مصادر محلية كشفت في محافظة ذمار أن قادة ميليشيات الحوثي في المحافظة يفرضون التجنيد الإجباري بقوة السلاح على أبناء المحافظة مع اقتراب قوات الجيش الوطني منها. وأضافت المصادر أن التجنيد الإجباري في ذمار بلغ ذروته، تزامناً مع اقتراب معركة البيضاء، وأن الميليشيات تعمل على استدعاء العسكريين السابقين ومن رفض منهم يتم اختطافه.

كما أكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي تبحث في المدارس عن مقاتلين من الطلاب وخصوصاً الثانوية والإعدادية وذلك للمشاركة في جبهات القتال لسد العجز لديها. يذكر أن الحوثيين يعانون من الاستنزاف البشري مع بعد مقتل أعدادٍ كبيرةٍ منهم في جبهات القتال.

وكان الجيش اليمني نشر الشهر الماضي، قائمة بأسماء 80 قيادياً من ميليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم خلال الشهر الجاري (ديسمبر)، في المواجهات الميدانية وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية، في أكبر خسائر تتكبدها الميليشيات على وقع احتدام المعارك والهزائم المتوالية التي تتلقاها في أكثر من جبهة.