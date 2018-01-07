الميسري: التحالف لوحة تاريخية ضد إيران

دشن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ومعه نائبه اللواء علي ناصر لخشع وقائد قوات الأمن الخاصة بمحافظات (عدن - أبين - لحج - الضالع) اللواء الركن فضل باعش، المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي 2018 بعرض عسكري واستعراض الآليات القتالية ووسائل النقل الخدمات.

وثمن الوزير مواقف وجهود ودعم الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين جسدوا لوحة عربية نادرة في التاريخ الحديث من خلال التفافهم وتكاتفهم في الدفاع عن اليمن والشرعية الدستورية وإفشال المشروع الإيراني، وقال: إن عدن كسرت ذلك المشروع، وبدأت في تحقيق الانتصارات على الميليشيا الانقلابية، حتى باتت القوات المسلحة على تخوم صنعاء والحديدة، وقاب قوسين من تحرير تعز وتوجد في دمت والبيضاء وصرواح.

وأكد الميسري أن العام الجديد سيكون عاماً للنظام والقانون وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بموجب النظام والقانون وتحت قبة النيابة والقضاء.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيداً عن السياسة والتشكيلات المناطقة، وتأكيد ذلك بالمضي قدماً نحو الأمام، كما أكد أن وزارة الداخلية ستعتمد في المرحلة المقبلة مبدأ الثواب والعقاب، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة استهداف الوطن والمواطنين والأمن والاستقرار والتصدي بكل حزم للمتآمرين والإرهابيين وستعمل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ودعا سكان المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية إلى الصبر والصمود والثبات، كون القوات المسلحة والمقاومة قادمة وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لتحرير ما تبقى من اليمن، وقال: إن الملاحم البطولية التي رسمها الجيش الوطنية تؤكد بأن الجميع شركاء في تحقيق الانتصارات والإنجازات والقضاء على المشروع الفارسي والمضي نحو البناء والتنمية.

وقدمت وحدات من القوات الخاصة عروضاً عسكرية ومهارات قتالية جسدت ما تتمتع به من تدريب في مجالات مكافحة الإرهاب والتدخل السريع وحماية الشخصيات ووحدات الصاعقة والتايكواندو والجمباز.