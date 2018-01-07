الرئيس المصري يؤكد خصوصية العلاقات المصرية السعودية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجي.

وقال الرئيس المصري إن بلاده تتطلع لمواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك لاسيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي الرئاسة المصرية أن الوزير السعودي أشار خلال اللقاء إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين .. معربا عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كافة الأصعدة فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق مصالح شعوبها.