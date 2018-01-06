بيان للنائب العام السعودي حول توقيف 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

أصدر سعود المعجب النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، بياناً جاء فيه "إنه في يوم الخميس ١٧ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ تجمهر ١١ أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

ونؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.