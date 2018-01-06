تصادم طائرة كويتية بأخرى صينية في نيويورك

نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بياناً رسمياً عن حادث اصطدام طائرة تابعة للخطوط الكويتية بطائرة صينية في مطار جون كيندي في ولاية نيويورك الأميركية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتیة الیوم السبت أن إحدى طائراتھا المخصصة لرحلة رقم 118 (نیويورك - كويت) تعرضت لحادث احتكاك من طائرة تابعة لشركة طیران صینیة مؤكدة سلامة ركاب الطائرة وطاقمھا من أي إصابات.

وأوضحت (الكويتیة) في بیان صحفي أن طائرتھا من نوع (بوينغ-777 (تعرضت للحادث أثناء وقوفھا في المكان المخصص لھا في مطار نیويورك ما تسبب بعدم إمكانیة تشغیلھا للرحلة المذكور مضیفة أنه تم التعامل مع الحادث بحسب لوائح واجراءات سلامة الطیران التشغیلیة الدولیة.

وأضافت أنه تم نقل جمیع الركاب إلى الفنادق وجار العمل على توفیر خطوط طیران أخرى لنقلھم الى وجھاتھم المحددة.

وذكرت أن الأجھزة المعنیة باشرت بالتحقیق بالحادث للوقوف على أسبابه بالتنسیق مع الجھات المعنیة في مطار نیويورك مشیدة بالتعاون والتنسیق المستمر مع الاخوة في الادارة العامة للطیران المدني بھذا الخصوص.