السعودية تعترض صاروخاً حوثياً فوق نجران

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، أمس في اعتراض صاروخ باليستي فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، دون إحداث أي خسائر بالأرواح. واعتبر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إطلاق صاروخ باليستي جديد من اليمن في اتجاه الأراضي السعودية «يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية.

فيما تواصل قوات الشرعية انتصاراتها بتحرير جبل القعيطة الاستراتيجي أحد الجبال بسلسلة جبال حام بمديرية المتون محافظة الجوف والسيطرة على منطقتي العرفاء جنوب اليتمة وعفي في المحافظة.



وقال الناطق الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد الركن، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من رصد صباح أمس عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

تناثر الشظايا

وأفاد المالكي، أن الصاروخ كان متجهاً إلى مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة متعمدة ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد، من قبل سرايا البيتريوت في سماء نجران، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين ولا خسائر بالأرواح ولله الحمد.

وأضاف المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



يذكر أن الصاروخ الذي أطلقه المتمردون الحوثيون يعد ثالث صاروخ يطلق على السعودية منذ الرابع من نوفمبر. في الأثناء، دانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستيا باتجاه مدينة نجران . وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، يؤكد مواصلة ميليشيات الحوثي لنهجها العدائي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن في السعودية والمنطقة،وأشاد بيقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره، قبل سقوطه على المناطق المدنية .

تحرير جبل استراتيجي



إلى ذلك، تمكن الجيش الوطني أمس من تحرير جبل القعيطة الاستراتيجي أحد الجبال بسلسلة جبال حام بمديرية المتون محافظة الجوف بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقال قائد اللواء 127 مشاة العميد عبدالله الضاوي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طيران التحالف العربي شارك أبطال الجيش الوطني في تحرير جبل القعيطة واستهدف آليات وأطقماً عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأضاف العميد الضاوي«أن جبل القعيطة يعد موقعاً استراتيجياً مهماً لكونه يعتلي السلسلة الجبلية في جبهة حام وتحريره سيساهم في عملية تحرير ما تبقى من سلسلة جبال جبهة حام». في الأثناء، أفادت مصادر يمنية بتمكن قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على منطقتي «العرفاء جنوب اليتمة وعفي» في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء.