سلطان بن سحيم يلوّح بكشف وثائق ستطيح «تنظيم الحمدين»

لوّح الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر وأحد ابرز المعارضين لسياسة تنظيم الحمدين، بالكشف عن وثائق وتسجيلات خطيرة تدين النظام القطري، وخاصة الحاكم السابق حمد بن خليفة آل ثاني وحمد بن جاسم ، إذا تم قمع أي قطري يشارك في هاشتاغ

«تطبيع اتحاد التنس مرفوض» الذي وجد تجاوباً قطرياً لافتاً. في وقت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمير قطر تميم بن حمد وهو يشهد إحدى مباريات اللاعب الإسرائيلي.

وكتب الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني تغريدة على تويتر: «تطبيع اتحاد التنس مرفوض.. متى كان للشعب القطري صوت مسموع لدى النظام القطري.. قلناها لكم يا شعبنا الحبيب عدوى التقية أصابتنا مع الاحتلال الإيراني لنا لا تنه عن خلق وتأت بمثله... عار عليك إذا فعلت عظيم».

وقال: «إذا قام تنظيم الحمدين بقمع أي مواطن قطري من المشاركين بهاشتاغ تطبيع اتحاد التنس مرفوض فسوف أكشف عن وثائق وتسجيلات خطيرة أمام الرأي العام القطري وسوف تكون هذه نهاية هذا التنظيم.. وقد أعذر من أنذر ونحن إذا قلنا فعلنا». يذكر أن لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلا يشارك حالياً في بطولة قطر المفتوحة للتنس، المقامة بالدوحة.

من ناحيته دعا المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، القطريين للمشاركة في حملة إلكترونية للتنديد بمشاركة لاعب إسرائيلي في بطولة قطر للتنس. وقال القحطانى: «يا أهلنا في قطر الكرام، شاركوا بالهاشتاغ بقوة.. تميم وأبوه ركبهم تنافض لعلهم ينوخون وتكون بداية تمردهم على عزمي».

وتابع: «الشعب القطري يقول لك #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض، قل لعزمي انه مرمط سمعتك بالتراب، شهر تكذبون بالجزيرة وتقولون السعودية بتستضيف في بطولة الشطرنج وثبت كذبكم للجميع. الحين وين تودي وجهك من شعبك! ترا تعبت وانا اعلمك! حب راس عزمي واطلبه هالمره بس يقبل جاهيتك في الموضوع».

وأضاف عبر تويتر:

«تحدثوا عبر منابرهم المسمومة الجزيرة وأخواتها أن موقف الدويلة لا يتغير وأنهم ضد التطبيع.. فأمر عزمي برفع العلم الإسرائيلي في قطر من خلال مشاركة اللاعب في بطولة التنس.. فيما أن الشعب القطري كانت له كلمة ضد هذا التصرف من خلال هاشتاغ #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض»، وكان رواد موقع تويتر تداولوا هاشتاغ #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض للتعبير عن رفضهم للتطبيع.

غضب

وتسببت استضافة قطر، للاعب الإسرائيلي، في حالة من الغضب بين نشطاء خليجيين عامة، والشعب القطري خاصة، الذي أعلن رفضه هذه الاستضافة. وتفاعل معه العديــــــد مــــن المغردين مطالبين، بوقف هذه الأفعال، ودعــــم العرب للشعب القطري، رافضين للتطبيع وانضم للهاشتاغ العديد من الإعلاميين والقطريين المعروفين معلنين رفضهم لاستضافة اللاعب الإسرائيلي.

وكان مغردو التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع صــــورة لأمير قطر، تثبت حضوره مباراة للاعب إسرائيـــلي يدعى «دودي سيلا» خلال البطولة. وتداول المغردون صورة من حضور تميم مباراة الإسباني فرناندو فيرداسكو ضد اللاعب الإسرائيلي.