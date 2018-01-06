إعلام إسرائيل وحكومتها: شكراً قطر

أعربت الكثير من الدوائر الإسرائيلية عن سعادتها باستقبال قطر للاعبيها المشاركين في بطولة الدوحة المفتوحة للتنس المقامة حالياً في قطر، وهي البطولة التي يشارك بها بعض من كبار نجوم العالم. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أهمية هذه الخطوة والأهم من هذا موافقة الدوحة على استضافة اللاعبين الإسرائيليين، في خطوة مهمة للغاية بذلك الوقت الحساس بحسب الصحيفة.

وقال المسؤول عن الدبلوماسية الرقمية بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين، في تغريدة له وضعها أول من أمس، عبر حسابه على تويتر إنه سعيد للغاية بمشاركة لاعبين إسرائيليين في بطولة قطر للتنس.

وقال جونين في تغريدة له وبالنص: «كم أكون سعيداً وأنا أرى اللاعبين الإسرائيليين وهم يشاركون في مختلف البطولات لجميع الألعاب بالشرق الأوسط، والآن يشارك نجم التنس الإسرائيلي دودي سيلا في بطولة قطر المفتوحة للتنس، والمقامة حالياً في الدوحة، حظ سعيد لسيلا وأي لاعب إسرائيلي يخوض المباريات في أية دولة بالمنطقة».