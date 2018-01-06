الإمارات تشارك باجتماع «الوزاري العربي» بشأن القدس في عمّان اليوم

تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري العربي المعني بالتصدي لتداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم.

ويضم الوفد الوزاري العربي إلى جانب دولة الإمارات، وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن وفلسطين والمغرب، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الاجتماع يهدف للبحث في عدد من التوصيات للتحرك لاحتواء تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس.

على صعيد آخر، أفرجت سلطات الاحتلال عن الناشطة نور التميمي، بكفالة، فيما شهدت مدن الخليل وعدد من البلدات والمحافظات الفلسطينية، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

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