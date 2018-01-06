السعودية تعترض «باليستياً» حوثياً فوق نجران

في إجراء انتقامي لهزائمها المتكررة على يد قوات الشرعية في اليمن، أطلقت ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً فوق نجران من داخل الأراضي اليمنية، إلا أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في اعتراضه، حيث أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن إطلاق الصاروخ من جديد يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم ميليشياتها في اليمن، في وقت حددت الحكومة اليمنية 5 شروط جديدة للقبول بالمشاركة في أية مفاوضات جديدة مع الحوثيين.



وقال الناطق الرسمي لقوات التحالف العربي، إن الصاروخ كان متجهاً إلى نجران وتم إطلاقه بطريقة متعمدة ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، حيث أدى اعتراضه إلى تناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين ولا خسائر بالأرواح.



إلى ذلك، تمكن الجيش الوطني أمس من تحرير جبل القعيطة الاستراتيجي، وأحد الجبال بسلسلة جبال حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الشرعية اليمنية حددت 5 شروط جديدة للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع الحوثيين.

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