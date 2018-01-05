إصابة رئيس أركان الجيش اليمني في الجوف

أصيب رئيس أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي بجروح طفيفة، أثناء تفقده مع بعض المسؤولين سير المعارك في محافظة الجوف، شمالي اليمن.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن لغما أرضيا انفجر أسفل السيارة، التي كان يستقلها العقيلي مع محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي.

وأضافت إن العقيلي تعرض لإصابة طفيفة في اليد، فيما نجا العكيمي من الحادث دون إصابات.

وشهدت الجوف خلال الأشهر الماضية معارك بين القوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الإيرانية، حققت خلالها القوات الشرعية تقدما كبيرا.

وتعتبر محافظة الجوف نقطة انطلاق للقوات الشرعية، من أجل تحرير محافظة صعدة القريبة المعقل الرئيسي للميليشيات المتمردة.