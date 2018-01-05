مقتل سائح بتحطم منطاد بالأقصر جنوبي مصر

أعلن مسؤولون مصريون تحطم منطاد، ينقل نحو 20 شخصا، من بينهم سياح، الجمعة، بالقرب من مدينة الأقصر جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل سائح وإصابة 11 آخرين.

وأكد محافظ الأقصر محمود بدر وقوع الحادث لوكالة فرانس برس، مضيفا أنه في طريقه إلى المستشفى المحلي الذي نقل إليه ركاب المنطاد.

ولم تصرح الحكومة حتى اللحظة عن حصيلة للضحايا، لكن مصادر قالت إن الحادث نتج عنه مقتل سائح وإصابة 11 آخرين، بحسب سكاي نيوز عربية.

ولم يُكشف بعد عن جنسية السائحين الذين كانوا يرتادوا المنطاد، لكن المصادر أوضحت أن إصاباتهم تتراوح بين الكدمات والكسور.

وأضافت "سكاي نيوز عربية" أن الطقس غير المستقر تسبب في ارتطام المنطاد بالأرض لحظة نزوله.

وكان 18 شخصا، معظمهم من سياح من أوروبا وآسيا، لقوا حتفهم، في حادث مشابه، في فبراير عام 2013.