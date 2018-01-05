البشير يمدّد وقف إطلاق النار 3 أشهر

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، قراراً بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية مارس، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء، أمس. وأشارت الوكالة إلى أنّ البشير أصدر مرسوماً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات ثلاثة أشهر جديدة.

وانتهى سريان قرار وقف إطلاق النار أواخر ديسمبر الماضي. يذكر أنّ القتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق، اندلع إثر انفصال دولة جنوب السودان، فيما بدأ الصراع في دارفور في 2003.

وكشف عضو الوفد الحكومي للمفاوضات عبدالرحمن أبو مدين في تصريحات لـ«البيان»، عن اتصالات غير رسمية مستمرة بين الوفد الحكومي والمتمردين، متوقعاً أن يدفع قرار البشير بوقف إطلاق النار عملية الحل السلمي للنزاع.

وأشار أبو مدين إلى أنّ القرار يؤكد حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام وحقن دماء السودانيين، لافتاً إلى أنّ حكومته رفعت شعار «لا للحرب نعم للسلام» وتسعى لتنزيله على أرض الواقع، من خلال استعدادها للتفاوض مع جميع المتمردين دون استثناء.

وأضاف:«ظللنا نمدّد وقف إطلاق النار رغم أننا الأفضل ميدانياً وسياسياً، وما نجده من دعم لموقفنا من الداخل ومن المجتمع الدولي، والضعف الذي يشهده المتمردون، ولكننا لم نستغل ذلك للقضاء على التمرد عسكرياً».

وقال أبو مدين إن كل الظروف الآن مناسب للانخراط في العملية السلمية، لاسيّما وأن كل المؤشرات تدل على أن الطرف الآخر لديه الرغبة في السلام، من خلال إعلان رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو، وقف إطلاق النار من جانب قواته.

على صعيد آخر، أرجأ البرلمان السوداني مناقشة مرسومين جمهوريين أصدرهما الرئيس السوداني عمر البشير الأسبوع الماضي، بفرض حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا، لعدم اكتمال النصاب وحدّد جلسة الاثنين المقبل للتداول حول المرسومين.