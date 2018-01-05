إقالة وزراء الخارجية والداخلية والتجارة في الصومال

قالت الحكومة الصومالية، أمس، إنّ رئيس الوزراء حسن علي خيري أقال وزراء الخارجية والداخلية والتجارة، وعين بدلا منهم وافدين جدداً. وكان الرئيس محمد عبد الله محمد قد عين حكومة خيري، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط والغاز، في فبراير الماضي. وتواجه الحكومة انتقادات لإخفاقها في الحد من هجمات متطرّفي حركة الشباب.

وأكّدت وزارة الإعلام في بيان، أنّ وزير الخارجية يوسف جراد عمر، ووزير الداخلية عبدي فرح سعيد جحا، ووزيرة التجارة والعمل خضرة أحمد دوالي أعفوا من مناصبهم. وحل محلهم أحمد عيسى عوض، ومحمد عبدي صبري، ومحمد عبدي حاير لتولي حقائب الخارجية والداخلية والتجارة على التوالي. وأضاف البيان أنه كانت هناك حاجة ماسة لتعيين وزراء جدد في هذه المناصب.

مشيراً إلى أنّ أعضاء الحكومة الجدد سيساعدون الحكومة على التعامل مع عبئها الثقيل.

وأقال الرئيس الصومالي العام الماضي وزير الدفاع وقائد الجيش وعين آخريْن بدلاً منهما. كما أقيل قائد الأمن الوطني وقائد الشرطة، بعد أن أسفر أعنف هجوم بشاحنة ملغومة تشهده البلاد عن مقتل 512 شخصا في أكتوبر الماضي، ولم يُشغل المنصبان حتى الآن.