الانتخابات العراقية في انتظار 296 مليار دينار

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن الحاجة لما يقدّر بـ 296 مليار دينار لإجراء الانتخابات. وأكّد رئيس مجلس المفوضين معن عبد حنتوش خلال مداخلة له في جلسة البرلمان، أمس، الموعد الذي تم تحديده من قبل مجلس الوزراء مايو المقبل يتطلب وضع الجدول الزمني للعمليات اللوجستية وتهيئة الظروف الأمنية.

وأضاف حنتوش: «نحن بانتظار مصادقة مجلس النواب على موعد إجراء الانتخابات»، لافتاً إلى أنّ المفوضية تعاقدت مع شركات كبرى لإدخال الأجهزة الإلكترونية لمحطات الاقتراع.

وأشار إلى أنّ أجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والأنبار تعرضت للسرقة والتخريب على أيدي تنظيم داعش، الأمر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الأجهزة المرتقب وصولها خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح حنتوش أنّ المفوضية بانتظار المخصّصات المالية لاستكمال الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية، مبيناً أنها قدمت مقترحات وتعديلات على قانون الانتخابات مع اللجنة القانونية في البرلمان، وهي الآن بحاجة لـ 296 مليار دينار عراقي لإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المعلن، ما يستوجب رفد المفوضية بهذه الأموال خلال الشهر الجاري، لإنهاء كافة الاستعدادات قبل بدء عملية الاقتراع.