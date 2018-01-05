العبادي يتعهد مجدداً بتأمين رواتب كردستان

جدّد رئيس الوزراء العراقي، أمس، موقف حكومته بتأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة. وأكد العبادي خلال استقباله وفداً يضم عدداً من الأحزاب الكردية على وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي، لأننا بالوحدة استطعنا الانتصار على داعش، مضيفاً أنّ المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل في رعاية جميع المواطنين العراقيين.

وقال إنّ الحكومة المركزية ماضية في تأمين رواتب الموظفين في كردستان بصورة واضحة وعادلة، ووفق آلية دقيقة، كما تم التوجيه بمتابعة مستحقات باقي الفلاحين التي تم صرف أموالها من وزارة التجارة الاتحادية.

ووصل في وقت سابق أمس وفد كردي إلى بغداد يضم الأطراف الرئيسة في الجبهة الجديدة، وهي حركة التغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، للحوار مع الأطراف السياسية والحكومة العراقية. ووفق الإعلام الرسمي لحركة التغيير، فإن الهدف من زيارة الوفد هو مناقشة المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز، موضحاً أن وفد الأطراف الثلاثة سيجتمع مع المسؤولين الحكوميين والأطراف السياسية.

وقال القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر، إنّ الوفد سيجتمع الحكومة العراقية والأطراف السياسية العراقية، ويبحث عدة قضايا أبرزها تحسين العلاقات بين الجانبين ومسألة ضمان الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم، والأوضاع في كركوك وطوزخورماتو وعودة النازحين إلى أماكنهم الأصلية.

وتابع رابر أن الوفد سيبحث آليات إجراء انتخابات نزيهة في كل العراق وإقليم كردستان، فضلاً عن المطالبة بالإسراع إلى إجراء الحوار بين بغداد وأربيل.

معارضة

شكّل عدد من أحزاب المعارضة في إقليم كردستان لجنة عليا للعمل على إعداد برنامج سياسي شامل لتشكيل جبهة واسعة من القوى والأحزاب السياسية في الإقليم.