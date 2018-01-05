«الحمدين» يمنع العلاج عن سعود بن خليفة آل ثاني

كشف الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل عن تقارير طبية تثبت صحة ما أعلنه الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني الممنوع من السفر «بأمر من الشبيح عبد الله بن ناصر رئيس وزراء تنظيم الحمدين».

وطالب الهيل، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري، باعتبار ما يجري «منعاً من السفر من غير وازع قانوني، وحرماناً للشيخ من حق العلاج».

وكان الناطق الهيل نقل، أول من أمس، مقطع فيديو عن الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني، موضحاً أنه ممنوع من السفر ومحروم من العلاج، وعليه قيد أمني بأمر من عبد الله بن ناصر، رئيس وزراء قطر. وقال: «أحمّل تنظيم الحمدين المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة الشيخ، وحرمانه من أبسط حق، وهو العلاج، وما عليه أي قضية جنائية، فقط تشبيح من تنظيم الحمدين».