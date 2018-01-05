دعوى في مصر تطالب قطر بالاعتذار والتعويض عن جرائمها

المصدر:
  • القاهرة - وكالات
التاريخ:
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حجز القضاء المصري دعوى تطالب قطر بالاعتذار والتعويض عن جرائمها بحق مصر وشعبها. وقررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، حجز الدعوى رقم 52174 لسنة 71 قضائية، التي تطالب قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر، لإعداد التقرير القانوني.

وقال مقيم الدعوى، المحامي حميدو جميل، إنه بعد تكشف الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها الجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح، يعد ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صريحاً لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، ومن حق مصر أن تتخذ كل وسائل التقاضي الدولية ضد قطر، لمطالبتها بمحاسبتها على جرائمها ضد مصر، ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بمصر من أضرار.

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