هادي يبحث مع السفير السعودي لدى اليمن ملف إعادة الإعمار

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس مع السفير السعودي لدى اليمن، المشرف العام على إعادة الإعمار محمد آل جابر، عدداً من القضايا في مقدمتها ملف إعادة الإعمار والوضع الإنساني في اليمن.

وأشاد هادي - خلال اللقاء بجهود المملكة لدعم اليمن في مختلف المواقف والظروف بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا إلى ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن بمختلف مناطقها في مرحلة إعادة الأمل ومواجهة الاحتياجات الغذائية والطبيةز

من جانبه أكد السفير السعودي مواقف دول التحالف العربي الثابتة تجاه اليمن حتى استعادة الدولة ووضع حد لقوى التمرد من الميليشيا الحوثية وما ألحقته من أضرار ومعاناة إنسانية، مشيرا إلى أن مجالات التعاون واعدة والمملكة ستظل داعمة لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.