«الهلال» تدعم مركزاً طبياً في المكلا بالأدوية

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس أدوية نوعية على مركز ربوة خلف الصحي في المكلا بساحل حضرموت استمراراً لجهودها في دعم المنشآت والمرافق الطبية في المناطق المحررة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتوفير الاحتياجات النوعية للمستشفيات والمراكز الطبية بحضرموت.

وأكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن الشعب اليمني وتوفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية، لافتاً إلى أن الهيئة تكثف من عملها الإنساني بمحافظة حضرموت عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور.

تأمين الاحتياجات

وقال: إن تقديم هذه الأدوية يأتي في إطار تأمين الاحتياجات الطبية اللازمة لوضعها في خدمة أهالي المنطقة بالمجان، مشيراً إلى أن الساحة الصحية في اليمن تشهد شحاً شديداً في الأدوية والمستلزمات الطبية مع زيادة المصابين والمرضى.

وأضاف أن هناك لجانا صحية متخصصة تدرس بعناية أولويات واحتياجات هذا القطاع الحيوي والهام ورفعها في شكل تقارير عاجلة للهيئة لتوفيرها.

شكراً للإمارات

من جانبه أعرب محمد علي اليهري مدير مكتب الصحة بمديرية المكلا عن بالغ شكره لدولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تقديمها شحنة الأدوية التي جاءت في وقتها المناسب نظراً لحاجة المرضى الماسة لها.. وقال إن هذه الشحنة ستعمل على سد احتياجات الأهالي بمركز خلف الطبي لمواصلة عملها الإنساني تجاه المرضى.

وثمن مدير مركز ربوة خلف الصحي الدعم اللامحدود الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي في المحافظة وعلى وجه الخصوص هذا المركز الصحي الذي قام الهلال في وقت سابق بإعادة افتتاحه بعد استكمال أعمال الصيانة وتجهيزه بالكامل والذي كان له دور هام في استمرار عمل ونشاط المرفق الطبي العلاجي بالمحافظة.