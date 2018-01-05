انهيار صفوف الحوثيين على جبهة الساحل الغربي

تسارعت التطورات الميدانية على الساحل الغربي لليمن، في ظلّ انهيار كبير لميليشيات الحوثي ونجاح قوات الشرعية في اختراق تحصيناتها بالقرب من مديرية حيس، بعد أن دمرت قوات التحالف العربي، مركزاً قيادياً لميليشيات إيران في محافظة الحديدة، حيث بدأ الجيش الوطني يشق طريقه إلى دخول محافظة صعدة.

وبدأ انفتاح الطريق أمام الحملة العسكرية الكبرى باتجاه الحديدة التي سيكون تحريرها بمثابة فكّ آخر عقدة في طريق الإجهاز النهائي على التمرّد الحوثي المدعوم إيرانياً.

في الأثناء، قال محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي في تصريح لـ«البيان»، إن هناك تطويراً للخطط العسكرية لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة صعدة بالتنسيق مع التحالف العربي خلال العام الجاري. وأضاف أن قوات الجيش حققت تقدماً خلال الفترة الماضية.

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