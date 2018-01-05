السجن 6 أشهر لتونسيين روّجا شائعة وفاة السبسي

أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن ستة أشهر على تونسيين بتهمة ترويجهما شائعة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، عبر استخدام شعار قناة «فرانس 24» التلفزيونية الفرنسية.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في جندوبة، نور الدين الحباشي، إن الرجلين أدينا بتهمة «ارتكاب أمر موحش»، و«نشْر أخبار زائفة من شأنها مس الصفو العام» عبر «تقليد علامة تجارية».

وأوضح أنه تم الحكم عليهما بستة أشهر سجناً مع خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (1700 يورو) لكل واحد منهما. وكان المحكومان، وأحدهما في الـ29 والثاني في الـ30، وراء تداول خبر عبر «فيسبوك» في نوفمبر الماضي أعلن وفاة الرئيس التونسي.

وكان مدموغاً بشعار «فرانس 24»، وتبين أنه مركّب. وكان مسؤول في الرئاسة التونسية نفى الخبر سريعاً وتوعد بملاحقة الفاعلين، فيما نددت «فرانس 24» باستخدام شعارها لترويج أخبار كاذبة، مشيرةً إلى أنها تقدمت بشكوى ضد مجهول بسبب الأضرار التي لحقت بها.