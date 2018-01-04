قرقاش يدعو إلى تجاهل الأخبار المفبركة

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن من يتخذ من الصحافة الصفراء سلاحاً فمآله العزلة والتهميش والسقوط، وأن المنبوذ في محيطه يطلب حماية الغريم والطامع، داعياً إلى تجاهل الأخبار المعتمدة على التزوير الفاضح.

وتطرق معالي الدكتور أنور قرقاش إلى إساءة استغلال الإعلام واتخاذه وسيلة لنشر الإشاعات والأكاذيب، محدداً صفات الجهات التي تلجأ إلى هذا الأسلوب. وكتب معاليه: «في عالم إشاعات التواصل الاجتماعي والأخبار الكاذبة أرى أن التجاهل هو القاعدة خاصة إذا كان التزوير فاضحاً سواء في الشكل أو الألقاب أو المحتوى».

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش أنه «حين يكون سلاحك الوحيد إعلام الصحافة الصفراء والذباب الإلكتروني والقلم المأجور فأبشر بالعزلة والتهميش والسقوط». وأردف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «حين تغدو معزولاً منبوذاً في محيطك، تطلب حماية الغريم والطامع وسند المرتزق والمأجور، فلن تنفعك مكابرة ولن يفك أزمتك سوء تدبيرك».