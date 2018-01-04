«التحالف»: إيران مستمرة في تسعير أزمة اليمن

أدان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بشدة استمرار التدخل الإيراني في اليمن ومحاولاتها تسعير الأزمة عبر ميليشيات الانقلابيين، واستمرار الميليشيات في حصار المدن، وتجنيد الأطفال وتهديد أمن المملكة العربية السعودية، معلناً أن ميليشيا الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية.

وعقد سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريون اجتماعاً أمس، في مقر وزارة الخارجية بالرياض. وجرى خلال الاجتماع بحث المستجدات على الساحة اليمنية، ثم استعراض الجهود القائمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على مساراتها الثلاثة (السياسية، العسكرية ، الإنسانية)، بما في ذلك جهود التنسيق والتشاور القائم مع الأطراف الدولية الفاعلة.

وفي هذا الصدد أعرب المجتمعون عن إدانتهم الشديدة لاستمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جرائم القتل وترويع الآمنين وتصفية السياسيين اليمنيين، وبشكل عشوائي في صنعاء.

كما عبروا عن إدانتهم باستمرار الميليشيات الحوثية في حصار المدن، وتجنيد الأطفال وخرق القانون الدولي الإنساني، علاوة على استمرارها في تهديد المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مدنها وتهديد الميليشيات لأمن وسلامة الممرات البحرية .

وجدد سفراء دول التحالف إدانتهم لإيران واستمرار تدخلها في اليمن لتسعير الأزمة عبر ميليشيات الانقلابيين، ومدها بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و 2231 .

دعم الحل السياسي

وعبر المجتمعون عن إدانتهم لاستمرار ميليشيات الحوثي في رفض الحل السياسي وجهود مبعــــوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأكـــدوا دعمــهم لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث:

(المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216)، مع التأكيد على استمرار التــــعاون والتنسيق بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والمبعوث الأممي، بما في ذلك مقترحه الخاص بميناء الحديدة وفي إطار الحل السلمي المنشود.

وعلى صعيد الجهود الإنسانية، عبر المجتمعون عن استنكارهم وشجبهم لاستمرار ميلـــيشيا الحوثي في تعطيل وصول المســـاعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق في اليمن والاستيلاء عليها، ما أدى إلى تردي الحالة الإنسانية في تلك المناطق .

وأكد المجتمعون استمرار جهود قوات التحالف لتوفير ممرات آمنة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية لكل مناطق اليمن دون استثناء، منوهين بالجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون والتنسيق القائم مع منظمات الإغاثة الدولية.

فشل باليستي

إلى ذلك، قال الناطق باسم التحالف العربي العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي إن ميليشيا الحوثي فشلت الجمعة في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية. وانتقد تصريحات المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي بالــــرياض، إنه على منــسق الشؤون الإنسانية في اليمن الالتزام بمهام عمله. وأضاف أن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.