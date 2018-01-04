الحوثيون يشنون حملات اختطاف لخطباء المساجد

بعد فشل حملة التجنيد وهروب العشرات من المجندين بدأت ميليشيات الحوثي حملات اختطاف لخطباء المساجد ومديري ووكلاء مدارس.

وشنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وقالت مصادر محلية إن حملة الاعتقالات هذه، شملت عدداً كبيراً من أئمة المساجد وخطبائها، ومديري ووكلاء المدارس في كل قرى وعـــزل مديرية بيت الفقيه، وقالت هذه المصادر، إن حملة الاعتقالات يقودها القـــيادي الحوثي المدعو أبو يوسف وبدعم من مدير المديرية المعين من ميليشيات الحوثي المدعو حسين سهل.

وأشارت هذه المصادر إلى أن حملة الاعتقالات غير المسبوقة تأتي بعد فشل حملة التجنيد التي تنفذها الميليشيات في المديرية.