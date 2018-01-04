قطع إمداد الحوثي بين تعز والحديدة بدعم القوات الإماراتية

حققت القوات المسلحة الإماراتية، مع المقاومة اليمنية، انتصاراً استراتيجياً تمثل في قطع خط إمداد ميليشيات الحوثي الانقلابية بين تعز والحديدة جنوبي مدينة حيس، في إطار تأمين المناطق المحررة في الساحل الغربي، مخلفةً عشرات القتلى بين صفوف الميليشيات الحوثية.

وقال مصدر مسؤول بالقوات المسلحة إن القوات الإماراتية، مع قوات المقاومة اليمنية، مشّطت ودهمت أوكار الميليشيات وأماكن تمركزها شرقي الخوخة باتجاه حيس، وبين المزارع شرقي منطقة موشج وحسي سالم ومنطقة الزهاري وقرية السويدية، والقتلى بالعشرات بين صفوف الميليشيات الحوثية. وتزامنت هذه الانتصارات مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى سواحل الحديدة وإلى البيضاء.

لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا