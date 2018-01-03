لحج.. محافظة منكوبة تحولت إلى نموذج للاستقرار

صنفت إحدى المحافظات المنكوبة أثناء اجتياح ميليشيا الحوثي لها في أبريل 2015، حيث خلفت الميليشيا دماراً كبيراً في كل مؤسسات الدولة وحولتها إلى ركام، كما كانت تسمى مدينة الموت لكثرة الاغتيالات الإرهابية التي تطال الكوادر والعسكريين والمدنيين من أبناء المدينة من قبل الجماعات المسلحة.

وبعد تحريرها من ميليشيا الحوثي عادت الأوضاع فيها إلى طبيعتها وتحولت إلى محافظة نموذجية، بعد أن عادت إليها الحياة وتمكنت قوات الأمن والحزام الأمني من طرد وملاحقة العناصر الإرهابية من كافة مديرياتها للتحول إلى محافظة تنعم بالأمن والاستقرار، بعد أن توقفت فيها أعمال الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية، وهو ما أعاد للمواطن الثقة بالأجهزة الأمنية.

ولتحول لحج من محافظة منكوبة إلى محافظة نموذجية قصة كانت دولة الإمارات شريكاً حقيقياً فيها وعلى كافة الصعد الأمنية والخدمية والتنموية.

وكانت بداية القصة من إصرار قوات التحالف العربي على تأمين المحافظات المحررة، بعد تأهيل وتدريب عناصر المقاومة، إذ دفعت قوات التحالف العربي وبإشراف دولة الإمارات بقوات الحزام الأمني لتطهير المحافظة من عناصر الجماعات الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، وهو ما حدث فعلاً، حيث تمكنت قوات الحزام الأمني في شهر فبراير 2016 من تطهير المحافظة من الجماعات المسلحة وإعلان لحج محافظة مطهرة من الجماعات الإرهابية.

وبعد تأمين المحافظة بكامل مديرياتها وانتشار قوات الحزام الأمني في كامل المديريات، بدأت مرحلة تطبيع الحياة ودعم قطاع الخدمات في المحافظة.

حيث عملت السلطة الملحية برئاسة محافظ المحافظة السابق الدكتور ناصر الخبجي على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة بعد صيانتها وترميمها بمساندة ودعم من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي كان لها دور مهم وبارز في دعم قطاع الصحة والكهرباء والتعليم وباقي القطاعات الخدمية.

وقال محافظ لحج السابق الدكتور ناصر الخبجي إن المحافظة كانت منكوبة، إذ تسببت ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية في تدمير كل المرافق الحكومية في المحافظة.

وأوضح لـ«البيان» استلمنا المحافظة في ظل وضع صعب للغاية، لكن بفضل المخلصين من أبناء المحافظة ودعم الأشقاء في الإمارات تمكنا وخلال وقت وجيز من استعادة الأمن والاستقرار، وبعدها عملنا على إعادة تفعيل المؤسسات وتأهيلها مستغلين دعم الأشقاء في التحالف لنا، وخلال فترة وجيزة عادت كافة دوائر المحافظة للعمل وعادت الحياة تدب مجدداً في المحافظة، وتوقفت الأعمال الإرهابية التي كانت تشهدها المحافظة خلال السنوات الماضية.