الإمارات تدعم المشاريع الخدمية في مدن اليمن المحررة

واصلت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي دعمها للمشاريع الخدمية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة في إطار حرصها الدائم على توفير بيئة صحية وآمنة للأشقاء اليمنيين.

وفي هذا الاطار سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، معدات ومستلزمات الوقاية الشخصية والسلامة المهنية لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت من أجل توفير مستوى أفضل لحماية العاملين بالصندوق.

وأشاد أحمد محمد العطاس المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بالدعم الاماراتي ومساندتهم في دعم الجهود الخدمية في المحافظة وهو ما كان له كبير الاثر في تحسين مستوى الخدمات بحضرموت واستتباب الأوضاع فيها.

وقال عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية العاملين وحمايتهم من الأمراض علاوة على تعزيز سلامة البيئة من أجل تحسين النظافة العامة بوصفها من أولويات الاهتمام بصحة المواطنين اليمنيين.

وأكد حرص الهلال الأحمر الإماراتي على مواصلة برامجه الإغاثية والخدمية والإنسانية في ساحل ووادي حضرموت من أجل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الخدمية.