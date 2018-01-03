«الهلال» يغيث عسيلان بعد حصار حوثي 3 سنوات

حركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات غذائية عاجلة إلى مديرية عسيلان في محافظة شبوة اليمنية لإغاثة الأهالي والسكان المتضررين والمعوزين والنازحين العائدين للمديرية بعد حصار جائر عانوه إبان احتلال ميلشيا الحوثي الإيرانية للمديرية لثلاث سنوات متتالية.

وهنأ محمد سيف المهيري رئيس فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة - خلال عملية توزيع المساعدات التي شملت خمسة آلاف سلة غذائية - قيادة وأهالي المديرية بتحريرها كاملا وعودة الأوضاع فيها إلى صورتها الطبيعية عقب ثلاثة أعوام من الوضع المعيشي الصعب الذي عانته خلال فترة احتلال الحوثي.

وقال إن هذا التدخل الطارئ يأتي استجابة عاجلة لاحتياجات الأهالي الغذائية واستمرارا لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن، وتعبيرا عما تكنه الإمارات وقيادتها الرشيدة من فخر واعتزاز باليمن الشقيق وشعبه الذي قدم الكثير من التضحيات في سبيل الوطن وبهدف إسعاد أبناء وأسر المديرية بتحريرها وإدخال الفرحة على قلوبهم.

متانة العلاقات

ونوه بأن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتوسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الإماراتية في مختلف مديريات شبوة وبالأخص المديريات المحررة منها وتنفيذها بالصورة التي تلبي احتياجات الأشقاء في اليمن وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة..مؤكدا اهتمام الإمارات قيادة وشعبا بالظروف الإنسانية السائدة حاليا في اليمن عموما ومحافظة شبوة خاصة ما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين.

وأشاد رئيس فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة بدور السلطة المحلية في المحافظة على التعاون المطلق مع الفريق الميداني التابع للهيئة في إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة مناطق مديرية عسيلان المحررة.

تجاوز تداعيات الحرب

من جهته ثمن عبدربه هشله ناصر أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة الدور الإنساني والأخوي المتميز الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم ومساعدة المتضررين من أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات وشبوة على وجه الخصوص.. منوها بأن هذه الأعمال الإنسانية ستظل خالدة في قلوب أبناء شبوة.

وقال إن مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي المستمرة التي تشمل دعم البنية التحتية والقطاعات الخدمية بالمديريات المحررة بشبوة من شأنها أن تساعد أبناء المحافظة على تجاوز تداعيات الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي الإيرانية على الشعب والوطن.

كما عبر علي الحجري الحارثي مدير عام مديرية عسيلان عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات إنسانية وخيرية لأهالي وأبناء محافظة شبوة عموما ومديريات بيحان الثلاث على وجه التحديد بعد الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي لثلاثة أعوام متتالية فرضت عليهم حصارا جائرا من كافة أشكال المساعدات.

وقال الحجري «إن وصول المساعدات الإماراتية لعسيلان يعكس متانة العلاقات الأخوية والروابط الأزلية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتترجم وفاء القيادة الإماراتية من خلال العمل على تنفيذ وصايا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» باليمن وأهلها».

وعبر صالح هقاش - في كلمة أهالي المديرية - عن تقديرهم لجهود دولة الإمارات وما تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من مساعدات تعكس مدى تلمسها لحاجات ومعاناة المواطنين اليمنيين..منوهين بأن هذه المساعدات جاءت في الوقت المناسب مع تحرير المديرية من مليشيات الانقلاب الحوثي بعد معاناة من حصار الحوثي لثلاثة أعوام ونيف.