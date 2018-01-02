الإمارات أعادت دورة الحياة الطبيعية إلى 6 قطاعات رئيسة في اليمن

عززت دولة الإمارات عطاءها الإنساني في اليمن خلال العام 2017، وبرزت ستة قطاعات رئيسية ساهمت الإمارات - ممثلة بهيئة الهلال الأحمر - في تنميتها بعد الدمار الذي خلفته ميليشيات الحوثي الإيرانية هي التعليم، والصحة، والأمن، والإغاثة، والبنية التحتية، إضافة إلى برامج الإسكان، وهو ما قوبل بإشادة محلية ودولية واسعة.

وبلغ إجمالي قيمة مساعدات الإمارات للجمهورية اليمنية خلال الفترة من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2017 نحو 9 مليارات و400 مليون درهم، ما يعادل مليارين و560 مليون دولار أميركي.

وعكست تلك الأرقام والبيانات حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني بما ينسجم مع الأهداف المعلنة للتحالف العربي لتحرير اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات وعدد من الدول العربية.

وبدا واضحاً تركيز الهلال الأحمر على المساعدات ذات الجانب الإغاثي العاجل سعياً للتخفيف من المعاناة الناجمة عن السياسة التدميرية والتخريبية التي انتهجتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، وقد نجحت الإمارات في إعادة دورة الحياة الطبيعية على مستوى العديد من القطاعات.

فعلى مستوى القطاع الصحي واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خططها التطويرية وفق استراتيجية تستهدف تأهيل المنشآت الطبية وسد النقص الحاد في الكوادر الطبية والأدوية والمعدات.

قطاع الصحة

وساهمت هيئة الهلال الأحمر بفاعلية في مكافحة الأمراض والأوبئة في العديد من المناطق، وعلى رأسها الكوليرا.

وأكد وزير الصحة في الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور ناصر باعوم الدور البارز لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في النهوض بقطاع الصحة في الجمهورية اليمنية.

وأوضح باعوم أن العام 2017 شهد افتتاح العديد من المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة لتأدية مهامها لتسهم في تعزيز الخدمات الطبية في العديد من المحافظات.

وأكد أن الإمارات نجحت في إعادة تطبيع الحياة وزرع الأمل في الداخل اليمني، مشيراً إلى أن جهود الإمارات لعبت دوراً محورياً في مواجهة وباء الكوليرا والحد من انتشاره، عبر تقديم شحنات الأدوية والأمصال المتوفرة في السوق المحلية ثم دعمت جهودها بوصول طائرتين تحملان 100 طن من الأدوية والمستلزمات.

فيما قدمت 10 ملايين دولار كدعم لمكافحة الوباء، إضافة لوصول سفينة تحمل على متنها 10 حاويات من الأدوية الخاصة بالكوليرا استلمتها منظمة الصحة العالمية لإيصالها لمستحقيها عبر المركز الإقليمي ومكاتب الصحة في المحافظات.

ولفت إلى تسلم وزارة الصحة في الحكومة الشرعية اليمنية عشرات المركبات المجهزة عبر المنظمة العالمية لتوزيعها في المحافظات، مؤكداً أن هذا الدعم انعكس إيجاباً على سرعة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للسكان.

وتابعت الهيئة خلال عام 2017 دعمها للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في اليمن عبر تسليم الأدوية الخاصة بمكافحة المرض للجهات المختصة باليمن كما قامت بتوزيع 100 ألف «ناموسية» مشبعة بالمبيدات لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدة الأهالي في الوقاية من الإصابات.

وكثفت الهيئة جهودها في إعادة ترميم وافتتاح المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المحافظات اليمنية بعد رفدها بسيارات الإسعاف والمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية.

وافتتحت الهيئة العام الماضي المستشفى العام في منطقة النجدين بمحافظة حضرموت ومستشفى حجر، ومستشفى عتق المركزي، والمستشفى العام في المخا، ومبنى مركز الصدر والسل بمديرية المكلا، والمنشأة الصحية بالغيظة شرق الديس، وأعادت تأهيل المركز الصحي بمديرية شقرة بأبين، والمركز الصحي بمنطقة عرقة بشبوة، وغيرها من المراكز الصحية في عدد من المحافظات.

ودشنت الهيئة «المخيم الجراحي المجاني الأول» في مديرية عتق عاصمة محافظة شبوة، كما دعمت حملات تحصين الأطفال بثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، وقدمت 20 سيارة إسعاف لمنظمة الصحة العالمية دعماً للقطاع الصحي باليمن.

ملف التعليم

وأولت دولة الإمارات ملف تعليم أبناء الشعب اليمني الشقيق الرعاية القصوى حرصاً منها على بناء مستقبل واعد يتسلح فيه أبناء اليمن بالعلم والمعرفة.

وبذلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهوداً جبارة من أجل تأمين سير العملية التعليمية بمختلف مراحلها وتخصصاتها على أكمل وجه بعد التخريب الذي خلفته ميليشيات الحوثي الإيرانية.

من جهته أشاد عبدربه المحولي نائب وزير التعليم الفني والمهني في الحكومة اليمنية بالدور البارز الذي ساهم فيه الهلال الأحمر الإماراتي بإعادة تأهيل القطاع التعليمي والتربوي في مختلف المناطق اليمنية المحررة.

وأوضح المحولي أن الدعم الإماراتي السخي لقطاع التعليم يعكس حرصها على مستقبل اليمن وشعبه، وقال: واكبت الإمارات انطلاق العام الدراسي 2017 -2018 في كافة المناطق المحررة وكان لها الدور الأكبر في إعادة الملايين من أبناء اليمن إلى مقاعد الدراسة. ودشنت الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر المرحلة الأولى من مشروع التأهيل الجامعي عبر رفد أربع قاعات دراسية في كلية العلوم بجامعة عدن بـ200 مقعد وأجهزة عرض وكمبيوترات، وافتتحت معهد أبومدين المهني الصناعي في مدينة صبر، والمعهد الصحي ومقري المعهد المهني ومكتب نائب وزير التعليم الفني.

وواصلت الهيئة جهودها بافتتاح العديد من المدارس بعد إعادة تأهيلها مثل مدرسة «زغفة» في مديرية الشحر ومدرسة «بئر علي» في محافظة شبوة، ومدرسة الريضة في حضرموت، ومدرسة الشعابات بمديرية الضليعة، ومكتب التربية والتعليم ومدرستي النعج وسامية مبروك في محافظة لحج، وثانوية عزان للبنين ومدرستي عزان الأساسية للبنين والبنات ومدرسة حفسة للتعليم الأساسي، وتواصل الهيئة تنفيذ أعمال التأهيل والترميم للعديد من المدارس والمعاهد التي طالتها الأعمال التخريبية الممنهجة للميليشيات الحوثية.

وفي سياق متصل وزعت الهيئة المئات من الحافلات على المدارس والجامعات اليمنية لضمان وصول الطلبة بيسر خصوصا أولئك القاطنين في المناطق الريفية البعيدة.

وكانت الهيئة قد أطلقت بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد مشروع «الحقيبة المدرسية» في العديد من المحافظات، كما وزعت ملابس مدرسية على الأسر اليمنية المعوزة.

الطاقة والمياه

وفي مجال إعادة تأهيل قطاع الطاقة ومشاريع إسكان فقد أطلق الهلال الأحمر الإماراتي المئات من مشاريع البنية التحتية والإسكان خلال عام 2017.

فعلى مستوى قطاع الطاقة شهد عام 2017 تقديم مساعدات عاجلة لتوفير 100 ميجاواط إضافية بقيمة 50 مليون دولار «183.5 مليون درهم»، ووقعت مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل محطة كهرباء المخا بقدرة 120 ميجا. وافتتحت الهيئة العام الماضي محطة المخا البخارية بعد إعادة تأهيلها، ومشروع تعزيز وتقوية خط كهرباء منطقة الريان شرق المكلا ومحطة كهرباء محافظة «لحج» بطاقة 10 ميغاواط.

وفي قطاع المياه أطلقت الهيئة حملة سقيا أهالي مديرية جحاف بمحافظة الضالع اليمنية، ودشنت مشروعات لتعزيز قدرة قطاع المياه في مناطق العند، والعضيبة، والفيش بمحافظة شبوة اليمنية، ومناطق العصبة وعصم بمديرية السوم في حضرموت، إضافة إلى مشاريع في «مغرس ناجي» في مديرية صبر.

وأعلنت الهيئة عن مشاريع حفر آبار في العديد من المحافظات اليمنية منها 18 بئراً ارتوازياً بصحراء حضرموت، و6 آبار في الساحل الغربي، و5 آبار في حقل فلك شرق المكلا. وعلى مستوى دعم مشاريع ترميم وإعادة إعمار المنازل التي تدمرت بفعل الأعمال الإجرامية لميليشيات الحوثي الإيرانية سلمت الهيئة 17 منزلاً ضمن المرحلة الأولى من إعادة إعمار المخا، فيما تكفلت ببناء 17 مسكناً في المدينة كما وقعت اتفاقية شراكة مع كل من محافظ عدن ولحج والضالع بهدف دعم مشاريع تنموية في هذه المحافظات.

وافتتحت الهيئة المرحلة الأولى من المشاريع التنموية في أرخبيل سقطرى اليمني والتي تضمنت ضمن مشروع مدينة الشيخ زايد واشتملت على 161 منزلاً وعيادة ومدرسة مشتركة ومجلس عام للأهالي ومسجداً يسع 600 مصل، إضافة إلى مرافق ترفيهية تضمنت حديقة للأطفال وملعب لكرة القدم.

قطاع النقل

وفي إطار دعمها المتواصل لقطاع النقل في اليمن وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مذكرة تفاهم مع وزارة النقل اليمنية لإعادة تشغيل مؤسسة النقل البري، حيث قدمت بموجبها 69 حافلة على دفعتين إلى المؤسسة لمساعدتها على عودة نشاطها. وأعادت الهيئة تأهيل مطار عدن الدولي وتضمنت إنشاء سور حماية وفتح بوابة خارجية للمسافرين من الناحية الشرقية للمطار.

توزيع الإغاثة

وعلى صعيد المساعدات الإغاثية سرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال عام 2017 من وتيرة توزيع المواد الغذائية والإغاثية على شعب اليمني الشقيق مستفيدة من اتساع رقعة الأراضي والمناطق المحررة من سيطرة الميليشيات الحوثية.

واتبعت الهيئة آليات عمل ممنهجة في توزيع المساعدات وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر المحتاجة الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة عبر تسيير قوافل دراسات ميدانية للمناطق المستهدفة لتحديد حجم الاحتياجات ونوعها.

ووصلت خلال عام 2017 عشرات السفن إلى الموانئ اليمنية المحررة حملت على متنها أطناناً من المواد الإغاثية والغذائية.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة نفذت هيئة الهلال الأحمر خلال شهر رمضان المبارك حملة إغاثية في عدد من المدن اليمنية، كما نفذت للعام الثاني على التوالي مشروعها الخيري لتوزيع وجبات إفطار الصائم الجاهزة في المدن الرئيسية بساحل ووادي محافظة حضرموت.

وحرصت الهيئة على زرع الابتسامة على وجوه الشعب اليمني الشقيق خلال فترة الأعياد، حيث دشنت الهيئة مشروعها السنوي لتوزيع كسوة العيد على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود للعام الثاني على التوالي.

جرحى الحرب

وبتوجيهات من القيادة الرشيدة أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 4 فبراير 2017 عن تكفلها بعلاج 1500 جريح يمني ممن أصيبوا خلال الحرب في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية الهند. وفي 15 أبريل أعلنت الهيئة عن تكفلها بعلاج 53 جريحاً يمنياً ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية وذلك في مستشفيات الهند، كما أعلنت عن تحمل تكاليف 42 من المرافقين الصحيين للجرحى.

وفي 22 يونيو 2017 غادرت طائرة خاصة مع طاقم طبي تقل 90 جريحاً يمنياً - مع مرافقيهم - ممن تأثروا جراء الحرب والانتهاكات الحوثية إلى الهند لاستكمال علاجهم على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي في المستشفيات الهندية. وفي 17 أغسطس من العام نفسه غادر «عدن» 90 جريحاً إلى الهند لتلقي العلاج على نفقة الإمارات.

دعم الاستقرار الأمني

قدمت الإمارات خلال عام 2017 دعماً سخياً للمؤسسات الشرطية والدفاع المدني اشتملت على تخريج دفعات من قوات الأمن.

وسلمت الإمارات دفعة جديدة من السيارات المجهزة والخاصة بدوريات الأمن العام والشرطة إلى مديريات ساحل محافظة حضرموت، كما قدمت دعماً خاصاً بأدلة البحث الجنائي «التكنيك الجنائي» لشرطة عدن لمساعدتها على كشف الجرائم من خلال البصمة والفحص وكشف الألغام والعبوات وتفجيرها عن بعد وكشف الأشياء المزورة.

وقدمت الهيئة دعماً لوجستياً للدفاع المدني بالمكلا تمثل في صيانة وإعادة تأهيل ثلاث سيارات إطفاء وتوفير بدلات إطفاء حديثة كاملة المعدات، كما قدمت خمس سيارات «إنقاذ» للدفاع المدني في عدن. وزودت الإمارات شرطة عدن بـ 30 مركبة لتعزيز جهودها في مجال نشر الأمن وبث السكينة في أرجاء المدينة كما قدمت 15 سيارة إلى إدارة أمن محافظة لحج. عدن - وكالات

«ذوي الاحتياجات»

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادراتها الإنسانية غير المسبوقة تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الشعب اليمني.

وقدمت الهيئة المساعدات الإنسانية من أدوية وبطانيات وملابس ومواد غذائية إلى مركز الأمل المنشود لرعاية وتأهيل أطفال التوحد بوادي حضرموت لتكون أول منظمة إنسانية تصل لهذا المركز. ووفرت الهيئة عددا من أجهزة الكمبيوتر والأثاث المكتبي والألعاب الخاصة بذوي الاحتياجات لجمعية حضرموت للتوحد. كما افتتحت في مديرية تريم مبنى للمكفوفين بعد أن استكملت تجهيزه وإعادة تأهيله.

وجسدت تلك المبادرات الدور الإنساني الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في اليمن، وعكست القيم والثوابت الأصيلة التي غرس جذورها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه..ورسخها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حتى أصبحت نهج عمل أصيل في كافة مؤسساتها وهيئاتها الخيرية. المكلا - وكالات

مساعدات من «الهلال» إلى طلاب حضرموت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس مساعدات غذائية على عدد من السكنات الطلابية بمعهد العلوم الصحية وثانويتي تريم والسوم للبنين والمعهد المهني بوادي حضرموت وذلك ضمن مشروع إغاثة الطلبة في إطار الدعم المتواصل للقطاع التعليمي الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني.

وتوجه سعيد باحميش القائم بأعمال مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية السوم بالشكر إلى دولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وقوفها المعهود مع الأشقاء اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة ومنها المعونات الغذائية لطلاب السكنات الداخلية التي ستساهم بشكل كبير في استمرار العملية التعليمية.

من جانبه قال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، عبدالعزيز الجابري، إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية يأتي من أجل تلبية احتياجات الطلاب في السكنات الطلابية الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة وخاصة في مجال توفير المواد الغذائية.

وأكد حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كل المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت تجسيداً لروح الأخوة والتضامن مع اليمن.

وقد عبر الطلاب عن سعادتهم بهذه المساعدات الإنسانية وتوجهوا بالشكر لدولة الإمارات على ما تقدمه من دعم متواصل.. لافتين إلى أن هذه المساعدات الغذائية ستخفف عنهم عبء نفقات التغذية الشهرية.