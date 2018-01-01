«ملصقات» عهد التميمي في لندن تغضب إسرائيل

تداولت منصات تواصل اجتماعية فلسطينية وإسرائيلية، صوراً لعدد من محطات الأوتوبيس في العاصمة البريطانية لندن، تحتوي على صورة للفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلها إسرائيل بتهمة الاعتداء على جنديين إسرائيليين.

وقالت المنصات إن «بعضاً من الملصقات والصور تضمنت مطالبات بالإفراج عن الطفلة عهد التميمي التي تتم محاكمتها الآن في إسرائيل بتهمة الاعتداء على اثنين من العسكريين الإسرائيليين».

وكشف التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له، أن «عدداً من الجماعات المؤيدة لإسرائيل في أوروبا وبريطانيا طالبت البلديات التي وضعت هذه الملصقات والصور بإزالتها فوراً، لأنها من وجهة نظرهم تدعم الفلسطينية عهد التميمي التي بادرت بالاعتداء على الإسرائيليين».